Ministru kultury Zaorálkovi vadí, že se Škoda Superb bude vyrábět v Turecku

Ač je Lubomír Zaorálek (ČSSD) ministrem kultury, jako někdejší šéf diplomacie se rád vyjadřuje i k zahraniční politice. Například v pondělí se při příchodu do Strakovy akademie rozčílil kvůli tomu, že se má příští Škoda Superb vyrábět v Turecku. Evropská unie by se podle něj neměla nechat vydírat a naopak by měla být vůči Ankaře tvrdší.