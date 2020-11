Ministr Blatný k šíření epidemie covidu. Čekáme na tiskovou konferenci

Mapa České republiky, která ukazuje na šíření onemocnění v regionech, je již několik týdnů červená, to značí nekontrolovatelný komunitní přenos. Ve čtvrtek přibylo v Česku 13 231 nově nakažených. To je o zhruba 2500 méně než ve středu, kdy byl zaznamenám dosavadní rekord, co se týče denních přírůstků od vypuknutí epidemie v březnu.