Milostivé léto neporušujeme, tvrdí exekutoři. Kličkují mezi paragrafy, zlobí se autoři akce

Exekutorská komora nyní tvrdí, že to zavinila nejasně formulovaná novela exekučního řádu. Podle autorů milostivého léta však exekutoři jen kličkují.

Milostivé léto probíhá nyní, a to do 28. ledna. V jeho rámci se mohou dlužníci snáze z exekuce vyvázat. Tam, kde po nich exekutor vymáhá dluh u státu, kraje, obce či firem s nadpoloviční státní účastí, jim stačí zaplatit jen základní dlužnou částku (jistinu) a poplatek exekutorovi 908 Kč.

Podle pražského dopravního podniku to tak být nemá. „Považujeme součet jízdného a přirážky k jízdnému u každého jednotlivého případu za jednu pohledávku, za jednu jistinu, tj. jeden exekuční titul,“ řekla mluvčí Aneta Řehková.

„Pevně si za zákonem stojím. Tak, jak byl napsán, je jednoznačný. Shodují se na tom právní týmy oprávněných, tedy věřitelů, bylo to konzultováno i se soudy,“ řekl Výborný, podle nějž někteří exekutoři postupují v rozporu s elementárními etickými pravidly své profese.

„Myslím si, že novela je jasná. Důkazem je, že se k Milostivému létu připojily i některé soukromé společnosti, například banky, jichž se ze zákona vůbec netýká,“ souhlasil druhý z předkladatelů, poslanec Patrik Nacher (ANO). „Stanovisko exekutorské komory mě překvapilo, protože mám pocit, že to vidí podobně,“ dodal s tím, že někteří exekutoři pomyslně tančí mezi paragrafy.

Nacher si podle svých slov dokáže představit, že třeba exekutor, který sloučil pět exekučních příkazů do jedné exekuce, aby příliš náklady nezatěžoval dlužníky, naúčtuje pět poplatků. „Jinak by vlastně na svůj férový postup doplatil. Ale to se netýká případů, kdy někdo rozdělí jistinu na dvě části, 24 korun za jízdenku a 1500 za pokutu,“ poznamenal.