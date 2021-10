Mapa cestovatele: Slovensko tmavě červené, ztíží se návrat z Norska či Dánska

Norsko, Dánsko, Island a Lichtenštejnsko dosud patřily do oranžové kategorie, tedy skupiny zemí se středním rizikem nákazy koronavirem. Od 1. listopadu budou nově spadat do červené kategorie, v níž se nyní dál drží Belgie, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko a Řecko.

Naopak z červené kategorie s vysokým rizikem se do oranžové skupiny se středním rizikem od začátku listopadu přesune Kypr. V této kategorii jsou aktuálně Andorra, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské ostrovy, Francie, Monako a Portugalsko včetně Azorských ostrovů.

Přesun mezi kategoriemi čeká také Slovensko, Chorvatsko, Bulharsko či Irsko. Tyto země, které dosud patřily do červené kategorie, budou nyní v tmavě červeném pásmu, což znamená, že jde o oblasti s velmi vysokým rizikem nákazy. Mezi červenými kategoriemi ovšem z hlediska podmínek návratu není žádný rozdíl.

Do zeleného pásma, jež značí nejnižší riziko, patří Malta, Itálie, Vatikánský městský stát, Španělsko vč. Kanárských ostrovů a Madeiry. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Bahrajn, Chile, Hongkong, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Občané, kteří se vracejí ze zahraničí, mají povinnost před vstupem na české území vyplnit příjezdový formulář. Mimo to lidé, kteří se vracejí z červené a tmavě červené oblasti, musí před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu.

Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci.