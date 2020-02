Maláčová k razii na MPSV: Nemáme co skrývat

„Je důležité zmínit, že MPSV poskytuje maximální součinnost, maximálně spolupracujeme s policií a nemáme co skrývat,” uvedla krátce Maláčová a dodala, že se o zásahu policie dozvěděla dnes ráno.

„Je to velice nepříjemná situace. Dlouhodobě kritizuji IT systém i to, jak ministerstvo soutěží zakázky. Mám názor, že náměstek není kompetentní, nelíbí se nám a nemáme s ním dobré zkušenosti,” uvedl krátce Babiš s tím, že zatím bližší informace nemá.