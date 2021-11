Ludvík: Virus na vás skočí. Pokud nebudete očkovaní, jste mezi těmi s těžkým průběhem

Podle ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka (ČSSD) se lidé mají připravit na to, že se nakazí nakažlivější variantou koronaviru delta. Lidé, kteří nebudou očkovaní, podle něj budou patřit do skupiny těžkých případů. Řekl to v nedělní debatě na CNN Prima News.