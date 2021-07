Lidi v Zákupech budili a varovali: Žene se na vás velká voda

Právě výborná informovanost od vedení města, městských strážníků a místních hasičů je to, co si lidé z vytopených domů v Zákupech obzvláště pochvalují. V noci na neděli je totiž strážníci, hasiči i lidé z radnice budili, že se na ně žene velká voda. A současně radili, ať zachrání, co mohou.