„Lepší, kdyby nekandidoval. Nevím, kdo jiný to tu dá do pořádku.“ Babišovi voliči kauzy neřeší

Skupina seniorů, kteří přijeli na prohlídku největšího poutního místa v Čechách, zastihla neplánovaně Babiše na začátku jeho úterní cesty za občany karavanem do Příbrami. Na Svaté hoře si expremiér v doprovodu svých spolupracovníků prohlédl část komplexu církevních budov.

„Tak co, půjdete na prezidenta? A nevěříte, že vás dostanou do tepláků?“ sesypali se hned senioři na dobře naladěného Babiše, který ochotně odpovídal. „Ježiš, nevím ještě. A do tepláků, proč by měli?“ odpovídal jim smějící se Babiš.

Ze Svaté hory zamířil do nedalekého pivovaru na oběd s místními podnikateli, aby probrali dopady covidu a jejich momentální situaci. Diskuse také několikrát sklouzla ke kritice současné vlády premiéra Petra Fialy (ODS). Babiše na cestě do Příbrami doprovodil také místopředseda hnutí ANO a někdejší ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

„Bez fotky s vámi neodejdu“

Mezitím na příbramské náměstí 17. listopadu dorazila Babišova pojízdná kancelář, karavan polepený slogany z billboardů „Za Babiše bylo líp“. Šéf ANO tentokrát za volant svého obytného vozu ani jednou neusedl a řídit nechal někoho jiného.

Předseda ANO Andrej Babiš zahajuje kampaň, na kterou se vydává v obytném voze. Foto: Michaela Říhová, ČTK

Ještě před příjezdem předsedy se kolem vozu shlukly desítky lidí všech věkových kategorií, nejčastěji šlo o seniory, a nedočkavě čekaly na možnost pozdravit bývalého předsedu vlády a odnést si domů některou z jeho knih s věnováním.

Babiš se tak po příjezdu okamžitě pustil do více než dvouhodinového podepisování knih, rozdávání dalších propagačních materiálů a focení se s příchozími.

„Jsem hrozně rád, že jste přišli, i když prší. Mám tady pro vás knížky a připravujeme skvělou věc, nákupní tašky s logem, že za Babiše bylo líp, což je pravda, jsou na to statistiky,“ přivítal desítky občanů Babiš a v projevu se jal vypočíst, co všechno pro běžné lidi podle něj jeho vláda udělala, a co naopak nedělá současný kabinet.

Důchodce prezidentem

Neopomněl také připomenout, že stále není rozhodnut, zda se zúčastní prezidentského klání. Jasněji by mělo být podle jeho dřívějších vyjádření na podzim. „Jestli budu kandidovat na prezidenta, fakt netuším. Uvidíme, jsem důchodce,“ prohlásil. Dav se při těchto slovech rozjásal a pokřikoval na něj, ať jde do toho, že jejich podporu mít bude.

Někteří příznivci by jej ale radši viděli opět v pozici premiéra. „Podpořil bych ho, ale byl bych radši, kdyby nekandidoval. Protože nevím, kdo jiný to tu vezme a dá do pořádku,“ reagoval na dotaz reportéra Novinek sedmdesátiletý Jan, který je voličem hnutí ANO.

Mladí manželé Aleš a Marie Růžičkovi by pak Babiše podpořili kdykoliv a kamkoliv, spoléhají na to, že kolem sebe má řadu lidí, kteří v jeho úsilí budou pokračovat. Na setkání mu přišli poděkovat za podporu mladých rodin a invalidních důchodců, kterým Aleš je.

Babišovy kauzy voliči ANO neřeší

Pětačtyřicetiletý Josef si zase vystál v dešti frontu před karavanem, aby Babišovi poděkoval za jeho práci během dvouleté epidemie covidu i ekonomické vedení země. „Byla to velice nevděčná a tvrdá práce, on pracoval nonstop a sklízel za to v podstatě jenom kritiku od opozice a všech,” míní.

Silnou podporu Babišových příznivců nenahlodaly ani některé kauzy, které se s šéfem ANO dlouhodobě táhnou. Buď nevěří, že by se expremiér něčeho dopustil, nebo to pro ně není důležité.

„Co se týče Čapího hnízda, vždyť to byla na začátku ruina. Teď je z toho nádherný komplex, kdyby do toho nešel, tak tam nic není. Co si na tom Babiš může nakrást? No prd. Klíčové je, že ta památka zůstala zachována a je to pro veřejnost,“ míní právě Josef.

Kauzu Čapí hnízdo, v níž je od března expremiér obžalován, nebo možný střet zájmů považuje on i další Babišovi příznivci za vykonstruované případy.

Našli se i kritici

Jako je u politických mítinků s občany obvyklé, také do Příbrami dorazili za Babišem především jeho podporovatelé. Přesto se našlo i pár lidí, kteří se nebáli vyjádřit nesouhlas. Jedním z nich byl i šestatřicetiletý živnostník David, který si přišel postěžovat na to, jak se minulá vláda v covidu zachovala k živnostníkům.

Kritika se však prý expremiérovi nezamlouvala. „Dokud jsem chtěl podpis pro jeho fanynku, tak to bylo super, po kritice jsme se ale rozloučili. Vážím si ho, je to pracovitý člověk, vybudoval nějaké firmy, ale na druhou stranu takhle velké bohatství dle mého názoru nejde vybudovat poctivou prací,“ doplnil David.

Ostřejší směrem k družícímu se Babišovi byl třiasedmdesátiletý Bohumír Mácha. „Nesouhlasím s jeho lžemi, zákony prakticky nedodržuje a teď má být ve Sněmovně, a ne si jezdit po republice a dělat hrdinu. Je to určitě kampaň, není to náhoda, jsou to jen kecy, že chce vidět lidi. Neví, co je to morálka, a má jen své lži,“ rozčiloval se Mácha, který by prý radši emigroval, než žít v zemi, kde by případně byl Babiš prezidentem.