Lékaři doporučují třetí dávku očkování proti covidu pro lidi po transplantaci

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek po mimořádném jednání vlády řekl, že třetí dávka očkování proti covidu-19 bude v Česku primárně pro rizikové skupiny. První lidé by se podle něj k přeočkování měli dostat pravděpodobně na podzim. Zopakoval, že s konečnou platností by měl kabinet o možnosti získat třetí dávku očkování rozhodnout do konce srpna. Zdůraznil, že půjde opět o vakcinaci dobrovolnou. V úterý Vojtěch řekl, že odborníci diskutují o tom, že by třetí dávku mohli dostat právě lidé po transplantacích nebo senioři.