Kým chtějí Piráti a STAN obsadit ministerstva, pokud vyhrají volby

Nominace do pirátského vládního týmu jsou na začátku, ale mnozí uchazeči už pro Právo poodhalili své ambice stanout v případě volebního úspěchu v čele ministerstev. Některá jména zaznívají i z koaličního STAN. Do voleb zbývá půl roku, navíc i v případě úspěchu by záleželo na tom, s kým by se strany musely ještě dělit.