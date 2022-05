Kvůli sňatkům gayů lidovci vládu nepovalí

Koaliční špičky se dohodly, že hlasování o návrhu na uzákonění manželství stejnopohlavních bude nezávazné, tudíž nebude vnímáno jako porušení koaliční smlouvy. Přistoupili na to i lidovci, jejichž šéf Marian Jurečka ještě před volbami proklamoval, že si nedovede představit, že by byl ve vládě, která by něco podobného schválila.