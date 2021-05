Kvůli dovoleným lidé licitují s termíny dávek

„Lidé velice rychle zapomněli, proč to všechno děláme a že ještě ani nemáme za sebou velice náročnou pandemii, a to jediné, co teď řeší, je, jak se dostat k moři,“ popsala Právu svou zkušenost praktická lékařka Ludmila Bezdíčková z Prahy. Jedním z důsledků je, že i ti, kteří již jsou zaregistrovaní, začínají o nabídnutém termínu očkování, především druhé dávky, smlouvat. Na tu dobu už si totiž mnohdy zamluvili zájezd nebo hotel.

Ve výjimečných případech se podle ní dá udělat změna, ale dovolená mezi ně nepatří. S termínem první dávky je totiž spojené i dodání druhých dávek na přeočkování, které se rozdělují centrálně mezi kraje, a někde by tak mohly chybět. Dvě dávky vakcín od Pfizeru a Moderny mají mezi sebou interval nanejvýš šest týdnů, ale u AstraZeneky je to až dvanáct týdnů. Jen látka Johnson & Johnson, dostupná u praktiků, je jednodávková.

Při návratu z některých zemí stačí jedna dávka k tomu, aby lidé nemuseli do karantény nebo na test. Musí od ní ale uplynout aspoň 22 dnů. Většina států však vyžaduje ukončené očkování, doklad o prodělané nemoci nebo negativní PCR test. Platí to třeba pro oblíbené Chorvatsko. Před cestou do Řecka je zase potřeba vyplnit elektronický formulář a všichni starší pěti let musí předložit negativní PCR test.