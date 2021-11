Kubek: Něco se omezit musí. V Česku se nedodržuje vůbec nic

„Vyzýváme k tomu, aby se co nejrychleji začalo pracovat na legislativních změnách, které umožní zavést očkování proti covidu-19 jako povinné pro osoby starší 18 let. Můžeme jen závidět Rakušanům odvážné politiky,“ dodal Kubek s tím, že očekává, že v zemích EU bude očkování povinné stále častěji.

Kubek vyzývá také k zavedení dalších restrikcí. „Něco se omezit musí. Stávající stav nemůže pokračovat, protože to by znamenalo, že necháme epidemii přirozeně projít populací a ztráty na životech budou obrovské,“ řekl.

„Bylo by smutné, aby to zase odnesly děti. Loni se v prosinci všechno rozvolnilo. Pár týdnů jsme nakupovali, juchali, chodili po hospodách a pak jsme byli tři měsíce v karanténě a děti nechodily půl roku do školy. To by se opakovat nemělo,“ podotkl Kubek.