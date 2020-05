Kritický článek tří ministrů zahraničí o Izraeli vyvolal v Česku politickou přestřelku

„Je zřejmé, že jde o popření dosavadní politiky ČR vůči Izraeli. Jakýkoli obrat v tak zásadním tématu pochopitelně odmítám,“ napsal Právu Babiš, kterého rozlítilo i to, že o úmyslu ministrů své vlády zveřejnit takové stanovisko nebyl předem informován. „Obecně platí, a toto je nepřekročitelné, že za českou politiku odpovídá vláda jako celek. Proto je neakceptovatelné, aby v tak zásadní věci, jako jsou vztahy s Iz­raelem, vydávali jednotliví členové vlády, v tomto případě dva ministři, své vlastní stanovisko, které na vládní úrovni nebylo nikdy konzultováno, ale v zahraničí je vnímáno jako stanovisko ČR,“ řekl Babiš.

Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?

Připomněl, že v rámci koordinace české zahraniční politiky se ústavní špičky pravidelně scházejí na Hradě. „Osobně jsem se zúčastnil posledních tří těchto schůzek a často byla na jejich programu diskuse k našim vztahům s Izraelem. Ministr Petříček toto téma tak, jak je nyní interpretuje, na schůzkách nikdy nevznesl ani nezmínil,“ sdělil Právu premiér. Otázky jako izraelsko-palestinské vztahy by se podle něj měly řešit právě na těchto schůzkách, a nikoli v novinách.

Podobně ostrá reakce přišla z Hradu. „Prezident republiky Miloš Zeman vyjádřil ostrý nesouhlas s článkem ,Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?‘, který narušuje naše vztahy jak se Státem Izrael, tak s USA. Tento článek je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael,“ tlumočil prezidentův postoj hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který později v debatě na Twitteru psal i o „bodnutí dýky do zad“.

Ministři v textu zkritizovali dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem o tom, že by Izrael měl pod kontrolou území, která si nárokují Palestinci. Jedná se podle nich o „jednostranný krok hrubě narušující mezinárodní právo“.

„Víme, že Izrael je vzácným příkladem demokracie na Blízkém východě, ale týká se to pouze jeho vlastních občanů, nikoli Palestinců na okupovaných územích. Víme také, že Palestinci v minulosti promarnili možnosti dosáhnout urovnání konfliktu. To ovšem neznamená, že mají být nyní obráni o úrodná území, klíčová pro vytvoření jakékoli formy palestinského státu,“ stojí v článku.

Zeman se kvůli Izraeli obul do Petříčka, Zaorálka a Schwarzenberga

Zaorálek i Schwarzenberg se hájí tím, že by ČR měla za­ujmout stejný postoj k anexi Krymu Ruskem i chystanému zabrání palestinských území. Zaorálek Palestince přirovnal k Čechům, které v minulosti zabrali Němci a později jednotky pod velením SSSR.

Podle Schwarzenberga nemají Babiš a Zeman pravdu. „Česká zahraniční politika nikdy nebyla pro anexe. Od dob Havla a Dienstbiera hájíme mezinárodní právo a lidská práva. Nazíráme na Izrael jako na přítele, ale když nejlepší přítel udělá volovinu, musíme mu to říct,“ řekl v neděli Právu místopředseda zahraničního výboru Sněmovny, člen meziparlamentní skupiny ČR-Izrael a čestný předseda TOP 09.

Na stejné lodi jsou s nimi Piráti a komunisté. „Jedná se o věcný a pragmatický pohled na situaci na Blízkém východě. Text není v rozporu s českou zahraniční politikou a nechápu, proč jej za to premiér Andrej Babiš kritizuje,“ napsal Právu předseda ČPS Ivan Bartoš .

Argumenty v článku ocenil předseda KSČM Vojtěch Filip. „S Karlem Schwarzenbergem většinou nesouhlasím, ale jejich stanovisko má racionální jádro. Jednání Trumpa s Izraelci je jednak v rozporu s cestovní mapou, ale také by to znamenalo, že by nebyla šance na vznik palestinského státu, což je úkol vyplývající z rozhodnutí OSN ve 40. letech minulého století,“ řekl Právu Filip.