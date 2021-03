Konečně můžu nahoru, raduje se vytrvalec z Lysé hory

Na svém kontě má přes 3300 výstupů na nejvyšší vrchol Beskyd. Chodí tam denně devět let a téměř nikdy nevynechal. Po­dle svých slov nemůže vydržet bez pohybu.

S ohledem na to, že na Lysou horu to má ze svého bydliště přes hranice dvou katastrů, byla mu teď jeho každodenní aktivita odepřena.