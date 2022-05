Komunisté volí nové vedení.

Konečná také nevidí důvod, „proč by měl český občan doplácet na konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, který se nyní odehrává na Ukrajině. V Kyjevě se rozhodně nebojuje za Prahu.“ „Tak proč by měli Češi, Moravané a Slezané platit za to, že plyn a ropa nepoteče z ruských kohoutků, ale mnohem dráž z amerických a jiných,“ dodala.