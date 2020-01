V Iráku jsme legitimně, řekl Metnar po jednání s Babišem a komunisty

„Pan premiér s panem ministrem obrany nás informovali o tom, že vláda Iráku zatím usnesení iráckého parlamentu nerealizovala, nerozhodla o tom, že by naši vojáci měli být staženi, jednají na úrovni vláda–vláda,” řekl Filip po jednání.

Filip proto chce požádat místopředsedu iráckého parlamentu o vysvětlení usnesení, že pokud vojáci zůstanou v zemi, budou považováni za okupanty. „Nám jde o to, aby voják Armády ČR nebyl považován za okupanta, abychom nebyli považováni za cizí moc,” uvedl Filip.

Metnar po jednání zdůraznil, že vojáci jsou v zemi legitimně. „Pan předseda Filip zmiňoval usnesení iráckého parlamentu, které doporučilo irácké vládě stažení spojeneckých vojsk. Je to doporučení, ale naši vojáci jsou tam na základě rozhodnutí a schválení irácké vlády. Zatím jsme tam naprosto legitimně, to bych chtěl zdůraznit. Pokud se irácká vláda rozhodne jinak, budeme to respektovat,” řekl Metnar.