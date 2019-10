Koalice se hádá o půlmiliardu na předsednictví EU

O podobě rozpočtu by měl kabinet hlasovat příští týden. V úterý se koaliční rada nedohodla. „Není to principiálně koaliční spor. Skoro všechna ministerstva uplatnila připomínky, budeme to muset vypořádat na vládě,“ řekl Právu vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) včera novináře upozornil, že navrhovaný rozpočet je nízký i v porovnání s jinými podobně velkými zeměmi, jako je Česko.