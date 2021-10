Klouzavý mandát shodili senátoři pod stůl. Návrh byl podle nich špatně připravený

Podle ní by klub lidovců novelu schválil, pokud by se týkala již nyní zvolených poslanců. „Nyní stojí za to návrh připravit znovu a lépe,“ doplnila.

Senátor Michael Canov (SLK) zase upozornil na to, že zatímco poslanci skládají slib podle ústavy, náhradníci by skládali slib podle zákona o sněmovním jednacím řádu. Vyvstala by tak podle něj otázka, zda by tito členové dolní komory mohli hlasovat o ústavních zákonech. „Podle mého názoru je tenhle návrh legislativní zmetek,“ prohlásil.