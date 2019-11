Kdo by se s noblesou staral o dementní pokálené starce? Lídr ČSSD Kajnar vysvětluje sociální politiku

„Kolik je asi v Česku lidí, kteří budou s noblesou Ladislava Špačka, srdcem matky Terezy a za minimální mzdu utírat pokálené, dementní starce a stařeny, které jejich děti odložily do starobince, protože si musí užít života?“ ptal se na Facebooku v reakci na informace Seznam Zpráv, které upozornily na nelidské zacházení se seniory.

Ošetřovatelky seniorům údajně vulgárně nadávaly a snižovaly jejich důstojnost. Nahrávky, které Seznam pořídil pomocí skryté figurantky, zasáhly Maláčovou i ministryni financí za ANO Alenu Schillerovou. Případ začala šetřit i policie. Dvě pracovnice domova dostaly vyhazov. Ostravský magistrát prověří situaci i v dalších sociálních zařízeních.

Kajnara naopak zjištění Seznamu nechala klidným. „To, co jsme odmítli my, chceme, aby s láskou k našim rodičům dělaly ošetřovatelky, které si za tuto fyzicky a psychicky náročnou a neatraktivní práci odnesou domů měsíční mzdu o málo převyšující mzdu minimální,“ napsal.

Upozornil, že věk pracovnic v domovech je často přes padesát let a samy trpí zdravotními problémy. „Je jich málo a práce hodně. Většina z nich i za těchto podmínek odvádí neskutečně obětavou práci. Co to znamená pro vedení ústavů pro seniory? Za těchto podmínek si nemohou vybírat. Jsou rádi, pokud nemají podstav,“ napsal Kajnar.

Maláčová by prý mohla rezignovat

A následně se pustil do Maláčové. „Paní ministryně poslala kontrolu. Přijede osobně. Moc se těším. Pravděpodobně přiveze miliardy na zvýšení mezd sestrám a ošetřovatelkám. Nebo se seznámí se situací a podá rezignaci. Uvidíme,“ dodal.

Sám navrhl řešení, jak domovy důchodců lépe financovat: „Nebylo by tedy férové zavést alimentační povinnost pro potomky, kteří se nemohou, nebo nechtějí o své rodiče postarat v domácím prostředí a umístí je do domovů dotovaných z veřejných rozpočtů?“

Přiznal, že i on sám umístil svou matku do domova: „Máme pro to množství dobrých důvodů – staráme se o své děti, vnuky, to je přece budoucnost, máme náročná a bohulibá povolání, nezvládli bychom to.“

Ministryně práce Jana Maláčová a ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD) Foto: Jan Handrejch, Právo

Neohlášená kontrola, kterou do Slunečnice před třemi týdny vyslala Maláčová, prý stejná zjištění jako reportáž Seznam zpráv nepřinesla. „Přesto budeme s natočeným materiálem pracovat a zajistíme nápravu. Do Ostravy se chystám zajet i osobně – budu mluvit jak s klienty, tak s managementem a personálem. Budu chtít vědět, co se v tomto zařízení změní,“ uvedla Maláčová.

Dodala, že zřizovatelem zodpovědným za chod domova je ale město Ostrava.

Ve straně narazil

Kajnarova slova rozčilila poradce šéfa ČSSD Jana Hamáčka a exhejtmana jihomoravského kraje Michala Haška, který mu na Facebooku napsal odpověď.

„Ti klienti – jak píšeš ‚starci a stařeny‘, jsou, milý Petře, lidé, kteří za svůj život udělali mnoho pro tento stát a naši společnost – vychovali děti, řádně pracovali desítky let, mnozí se angažovali v různých spolcích a aktivitách a dnes ve stáří si zaslouží od společnosti a státu úctu a důstojnou péči, když ji nejsou schopni nebo ochotni zajistit jejich potomci,“ napsal.

Na problémy v domovech důchodců upozornil i úřad veřejného ochránce práv. „Personálu je málo, je špatně placený a fyzicky i psychicky náročná práce vede mnohdy rychle k vyhoření, což se pak negativně odráží na motivaci pracovníků a na jejich přístupu ke klientům,“ uvedl v tiskové zprávě.

Připomněl, že už před několika lety ombudsmanka Anna Šabatová doporučila Sněmovně, aby do zákona o sociálních službách doplnila, kolik pracovníků a s jakou kvalifikací musí mít zařízení na určitý počet klientů.