Kde to jde, roušku sundejte, radí dermatolog

I když v pondělí padla plošná povinnost nošení roušek venku na ulici, mnozí si je na obličejích nechávají. Může to být opatrnost nebo zvyk, jednoznačně to ale neprospívá naší tváři. Známý český dermatolog Petr Arenberger proto radí: „Kde to není třeba, roušku nenosit.“