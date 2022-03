Každý dolar zaplacený Rusku nás zabíjí, říká ukrajinský učitel z Liberce

Zpočátku uvažoval o tom, že se vrátí na Ukrajinu. „Ale manželka i rodina mi říkaly, že je potřeba zachovat chladnou hlavu. Teď se na Ukrajině válčí, tam pracuje naše armáda, to jsou profesionálové, kteří vědí, co dělají a dělají to dobře. Pokud pojedu na Ukrajinu, tak už se nedostanu zpátky, protože je válečný stav. Jsem vědeckovýzkumný pracovník, a tak dělám to, co umím, armáda dělá to, co umí, každý člověk musí dělat, co umí. Teď jsem ve své rodině jediný, kdo má příjem,” řekl.