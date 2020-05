Kauza ricin: Poslanci se postavili za BIS

Tak zní usnesení výboru, které poslanci schválili poté, co vyslechli informace ředitele BIS Michala Koudelky, ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a policejního prezidenta Jana Švejdara k článkům serveru Respekt.

Poslanci bezpečnostního výboru jednali v utajovaném režimu, při příchodu do jednacího sálu museli odevzdat své mobilní telefony.

Moskva kvůli Koněvovi pohrozila odvetnými opatřeními. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání lidí, kteří za odstraněním sochy z roku 1980 stojí. Rusko má od počátku dubna zákon, podle něhož hrozí až pět let vězení za poškozování válečných hrobů a pomníků, a to jak v Rusku, tak v zahraničí.

Informace týdeníku Respekt přitom v úterý v rozhovoru pro Radiožurnál veřejně popřel prezident Miloš Zeman. Na adresu údajného pracovníka ruských tajných služeb s jedovatým ricinem uvedl, že pokud by k tomu došlo, české tajné služby by to musely potvrdit, což se podle něj nestalo. Prezident vedle vlády patří k příjemcům zpráv zpravodajských služeb.