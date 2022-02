Kašlou na lidi, pyšní se našimi úspěchy. Babiš nenechal na Fialově vládě nit suchou

Expremiérův projev přednesený na volebním sněmu ANO se dal rozdělit zjednodušeně na dvě části - kritika Fialovy vlády a pětikoalice, a co minulá vláda pod Babišovým vedení udělala dobře. Kritika současného kabinetu byla rozsáhlá a tvrdá, na vládě a pětikoalici Babiš nenechal lidově řečeno jedinou nit suchou.

„O lidi se zajímali jedině před volbami, když potřebovali jejich hlasy, ale po volbách se na ně vykašlali. Pár týdnů po volbách kašlou na lidi. Tváří se, že si zmrazili platy, ale jejich politici to udělali tak, aby to shodili soudci a oni se svezli s nimi,” prohlásil například Babiš směrem k pětikoalici.

Babiš ve svém projevu taktéž bilancoval desetileté fungování jeho hnutí ANO, které jubileum oslaví 11. května. Hnutí Babiš založil na „protest proti korupci a klientelismu tradičních tzv. demokratických stran”. Dlouze vyjmenoval také, co všechno jeho hnutí ve vládě v udělalo.

„Nepamatuji si, která jiná vláda tak příkladně předala své úřady jako my. Když jsem přišel do Strakovy akademie, tak mě vítal prázdný barák a tabule s flipchartem, na kterém se někdo učil anglická slovíčka,” chválil své předání moci Fialovi Babiš.

Nové vedení ANO, které vzejde ze sobotního celorepublikového sněmu, by se podle něj pak mělo více věnovat situaci v partaji, aby se omezily kauzy spojované s hnutím, jako byla například brněnská kauza Stoka. Babiš kritizoval některé členy hnutí za to, že je o nich slyšet pouze před volbami, nebo ANO využívají jako výtah k moci a pak se chovají jako „papaláši”.

„S novým vedením se musíme našemu hnutí víc věnovat. Jezdit do regionů, mluvit s tamními členy. Moje představa je, že bychom měli mít své zástupce v každé obci,” míní dosavadní předseda.

V projevu také zmínil nadcházející prezidentské volby, které by se měly konat v lednu příštího roku. Již měsíce se spekuluje, že se Babiš bude ucházet o funkci prezidenta, zatím však rozhodnut není. Své rozhodnutí hodlá oznámit na podzim. Hnutí by podle něj každopádně mělo postavit do boje o Hrad kvalitního kandidáta.