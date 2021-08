Kartářka lidem radí, aby se nenechali očkovat. Mýty vyvrací mobilní tým

„Jako první jsme jeli do Mojžíře, kde je asi 4500 občanů. Náš první výjezd byl žalostný. Občany jsme museli přesvědčovat, a hlavně jim mnohé vysvětlit. Až podruhé byl náš výjezd úspěšný,“ hodnotí Dagmar Nebáznivá, lékařka mobilního očkovacím týmu, který vyloučené lokality Ústeckého kraje společně s domovy důchodců nebo pečovatelskými domy objíždí už od února.

„Mobilní týmy jsou řešením, ať už pro očkování ve vyloučených lokalitách, nebo když to lidé mají daleko, případně se nezaregistrovali z různých důvodů,“ řekla Novinkám mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová s tím, že hodnotí výsledky očkování velmi pozitivně.

V úterý 17. srpna vyjel očkovací tým do vyloučené lokality v Litvínově-Janově, kde naočkoval jednorázovou vakcínou Janssen bez předchozí registrace 130 dospělých a 47 dětí ve věku 12–15 let. Ve stejný den dostalo dávku 42 osob starších 16 let od mobilního týmu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.