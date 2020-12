Jeden PES nestačí. Stát bude počítat dva

Budou se taktéž vypočítávat dva indexy – bez antigenních testů, tak jako doposud, a s nimi. Současné přehlížení negativních antigenních testů totiž vede k tomu, že roste počet registrovaných pozitivních výsledků, což má vliv na hodnotu indexu PES.

„Index PES je založen na PCR testech. Antigenní testy doposud nebyly vydány na roveň PCR testů, takže jsme byli v trochu jiné diagnostické entitě. Započítávají se pouze konfirmované antigenní testy,” řekl Novinkám ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

V nejbližší době se ale podle Duška očekává změna, protože Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) vydá plán postupu pro antigenní testy. „To je postaví na úplně jinou úroveň (vůči PCR testům) a zároveň to bude výzva pro to, aby se s nimi počítalo,” vysvětlil.

Začnou se počítat dva indexy

Jakmile se tak stane, je ministerstvo zdravotnictví podle Duška připraveno začít zveřejňovat kromě PCR testů i výsledky těch antigenních. Kvůli tomu bude nutné také pozměnit metodiku PES, aby se antigenní testy promítly do indexu, a tedy celostátní situace.

Fakticky tak budou vznikat dva indexy, kdy jeden bude tak jako doposud zohledňovat PCR testy a ten druhý již bude počítat s těmi antigenními.

„Budeme to muset začít zveřejňovat a budeme to muset pořádně vysvětlit. Je to nutné už proto, abychom u lidí zájem o antigenní testování zvedli. Nemůžeme antigenní testy někde schovávat za oponou a nemluvit o nich,” uzavřel Dušek.

K započítání antigenních testů resort nepřímo donutí také plošný projekt testování občanů v předvánočním období. I to by se mělo do statistik promítnout.

Výrazná změna ohledně výpočtů by mohla podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nastat od 1. ledna příštího roku, tedy za necelý měsíc, upřesnil Dušek. Jak to bude do této doby přesně vypadat, a kterými daty se bude PES řídit, zatím není jasné.

Index rizika v rámci PES o víkendu po řadě dnů, kdy se jeho hodnota držela ve třetím stupni, vyskočil na hodnotu 64. Ta již odpovídá čtvrtému stupni PES, jenž počítá s opětovným zpřísněním a uzavřením obchodů, služeb a restaurací. Vliv na rostoucí index mají hlavně dva jeho parametry – rostoucí reprodukční číslo, které se nyní drží nad hodnotou jedna, a taktéž se zvyšující, byť mírně, podíl pozitivních testů vůči počtu provedených.

V posledních týdnech se pomocí antigenních testů masivně testuje v sociálních zařízeních, zejména v domovech seniorů, kde se daří odhalovat poměrně vysoké počty nakažených, což se promítá do celostátních statistik.