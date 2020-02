Já splněno mám, osopila se jedna ministryně na druhou

Částečně jí dala za pravdu i opoziční Olga Richterová (Piráti). „Tato vláda se pouze ohání programem Výstavba, který v minulém roce zvládl jediný projekt. To je úplné nic. Letos mají naplánované, že přes program Výstavba půjde asi 370 milionů. To je prostě neskutečné,“ řekla minulý týden Právu.

Plaga nedávno při návštěvě Litvínova odmítl Maláčové podněty na zavedení povinné školní docházky do 18 let, což by mělo snížit počty mladých lidí bez ukončeného vzdělání. A to se týká i těch, co nedokončili ani základní školu. Podle posledních měření je takových v Ústeckém kraji 16 procent.