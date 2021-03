Hodně mluvili, ale my se nic nedozvěděli. Opozice je z Babiše a ministrů zoufalá

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase řekl, že se opozice nedozvěděla vůbec nic. „Nebylo to ze strany vlády ani reprezentativní, ani informativní jednání. Pro nás bylo klíčové řešit nedostatečné kompenzace a návrat dětí do škol, ale ministři (Karel) Havlíček a (Robert) Plaga na schůzku nedorazili,“ napsal Novinkám.

„Požadovali jsme data a vyhodnocení těch jednotlivých opatření, aby bylo jasné, co funguje a co nefunguje. To jsme se ale také nedozvěděli. Shrnuto a podtrženo: premiér a jeho ministři nám toho řekli hodně, ale vlastně jsme se nedozvěděli vůbec nic,“ doplnil.