Cestujícím z Chorvatska hrozí od 7. září karanténa nebo test

Do 7. září se nebudou měnit podmínky pro cestování do Chorvatska. To znamená, že Češi nebudou muset mít při cestě zpět negativní test na koronavirus. Po tomto datu ale hrozí, že se Chorvatsko dostane na červený seznam a cestující z něj budou muset do karantény nebo se nechat testovat. Ve čtvrtek to řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Na takzvaném cestovatelském semaforu zůstávají nyní červené pouze Rumunsko a Španělsko.