Heřmanův Městec se pomalu vzpamatovává z šoku

Škody, které přívalová vlna způsobila, si jeho následovník Josef Kozel (nezávislý), zatím netroufá odhadnout. „Perfektně zafungoval Integrovaný záchranný systém a spontánně pomohly okolní obce. Nyní probíhá úklid a město se vrací do normálu. Těžko říct, zda škody na městské infrastruktuře půjdou do desítek nebo stovek miliónů. Stovky to myslím nebudou,“ míní Kozel.

Objekt bývalého zámku, dnešního domova seniorů, zaplavila voda z rozvodněného koryta potoka Podolka, do něhož se valila ze zámeckého parku jako do trychtýře a nabírala na síle. Živel si našel jedno z náhradních koryt v místě jedné z vyasfaltovaných cest parku. Asfalt voda vyrvala hluboko do podloží a letěla přímo do seniorského domova. „Přes břehy zámeckého rybníka, který byl krátce po zimě vypuštěný, voda nepřetekla. Šla z vyvýšených míst parku dolů, kde se spontánně vytvořené proudy potkaly. Příroda má paměť. Na druhé straně města zaúřadoval průtrží mračen rozvodněný Zlatý potok,“ popsal Pleskot.