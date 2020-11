Havlíček: Hospody, obchody i služby otevřou nejspíš ještě v listopadu

V pátek vláda schválila přesun z pátého do čvrtého stupně protiepidemického systému (PES), s čímž je spojeno uvolňování některých opatření, jako je například posun zákazu vycházení nebo posun zavírací doby obchodů.

Na začátku příštího týdne by skóre systému PES, jež se vypočítává podle několika kritérií epidemického vývoje, mohlo podle Havlíčka přinést další posun.

„Situace se lepší, celkové skóre 62 procent znamená, že se bychom se začátkem příštího týdne mohli posunout na 60 procent. Jeden týden od této doby, ideálně v pondělí, bychom se mohli přehoupnout do režimu číslo tři,“ uvedl Havlíček v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády.

To by znamenalo další rozvolnění. „Otevřeli bychom všechny obchody a služby, a to za přísných epidemických opatření,” dodal.