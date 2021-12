Hamáček: Prostor k přísnější kontrole protiepidemických opatření nevidím

„Domnívám se, že problém je ten, že vláda stanoví rázná opatření, ale potom nekontroluje jejich dodržování. To vede k tomu, že jsou neúčinná a v začarovaném kruhu potom vláda zbytečně omezuje práva dalším lidem, protože se jeví, že to nefunguje, i když reálně by to fungovat mohlo. V tomto nevymáhání selhala vláda,“ konstatoval ústavní právník Ondřej Preuss.