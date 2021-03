Hamáček: Naštvanost je veliká, ale musíme vydržet

I vzhledem k incidentům z posledních týdnů je vidět, že lidem tečou nervy. Teď se dozvídají, že předem hlášený lockdown nebude jen třítýdenní. Nebudou ještě víc naštvaní a situace se zhorší?

Samozřejmě to vnímám také. Chápu, že ta naštvanost je obrovská. Do doby, než proočkujeme společnost, musíme uplatňovat opatření, která fungují. To je, bohužel, určitý mix, který je všude ve světě stejný. Tedy omezení sociálních kontaktů. Nikdo nevymyslel nic lepšího. Chápu, že to lidi štve, ale je to přírodní katastrofa. Jako povodeň. Ve chvíli, kdy stoupá voda, tak jediné, co s tím můžeme dělat, je čelit tomu opatřeními, která máme k dispozici.

Lidem rozumím, budu je určitě prosit, aby to ještě vydrželi. Pokud se nám podaří vyprázdnit nemocnice, tak se to dá dožít do nějakého normálního stavu bez větších komplikací. Kdybychom teď ale uvolnili anebo by se stalo, že lidé ta opatření přestanou masivně respektovat, zdravotnictví zkolabuje.

Nemáte obavy, že se na ta opatření lidé vykašlou na Velikonoce? Že budou chtít jet ven, na chalupy, do přírody?

Samozřejmě ta obava tady je, ale pořád doufám, že si uvědomí to riziko. Myslím, že obrázky z JIP oddělení jsou dostatečně strašlivé.

Nebude v souvislosti s tím policie na Velikonoce posilovat hlídky a víc kontrolovat?

Popravdě řečeno, policie už nemá kde brát. Policie už má nasazeno všechno, co může.

Takže žádné posilování nebude?

Myslím si, že ne.

Říkal jste, aby lidé chvilku vydrželi. Co je to chvilka? Hovořilo se o třech týdnech přísných opatření a bude jich zase víc.

Nikdy jsem nesliboval, že tady za tři týdny vypukne klid a rajská pohoda. Já jsem prostě prosil lidi o tři týdny dodržování těch opatření. Jejich cílem bylo otočit křivku, která se šplhala do nebývalých výšin, což se podařilo. Teď ta křivka klesá, pomalu, protože se do toho promítají i výsledky plošného testování.

Myslíte ve firmách?

Ano. I přesto to klesá, což znamená, že opatření fungují. Jakmile se projeví efekt testování antigeny, tak to začne klesat rychleji. Cíl je jen jeden – vyprázdnit špitály.

Jak dlouho ještě lidé mají vydržet ten nynější lockdown?

Můj názor je minimálně ještě o týden to prodloužit. Určitě bych využil iniciativy odborů využít Velikonoce k nějakému svátečnímu provozu v průmyslu, to by také pomohlo. Cílem je dostat naplněnost jipek na polovičku, což je jediné kritérium, které se dá říct pevně. Pak můžeme začít pomalinku rozvolňovat.

Jestli to chápu správně, po velikonočních svátcích by mohl přijít nějaký zlom v podobě alespoň částečného rozvolnění?

Tohle nám ty modely ukazují. Samozřejmě alfou a omegou je to, že to lidé musejí ještě vydržet.

Nedáte lidem alespoň něco pozitivního třeba na Velikonoce, například v podobě uvolnění sportu napříč okresy?

Upřímně, můžeme se bavit o tom, o čem už mluvil ministr zdravotnictví, že to striktní omezení na území katastru pro rekreační sport se dá zvětšit na okres. To je asi věc, která možná je. Ale nějak to být omezené musí. Dlouhodobě razím názor, že čím jsou ta opatření tvrdší, tím jsou efektivnější a trvají kratší dobu. A kdyby bylo úplně po mém, tak ten lockdown by byl tvrdší.

Byl byste tedy pro alespoň částečné rozvolnění o Velikonocích ve smyslu sportování mezi okresy nebo výletů po okolí?

Určitě je možné povolit cokoli, co zásadním způsobem nezvýší mobilitu obyvatel a jejich vzájemné kontakty. Pokud v rámci tohoto vymyslíme nějaké rozvolnění, tak je možné se o něm bavit.

A odjet za rodiči do jiného okresu?

To znamená obrovské riziko. Pokud jste asymptomatický přenašeč, nezachytí vás antigeny a pojedete navštívit rodiče, tak je obrovské riziko, že vaše návštěva pro ně nedopadne dobře.

Takže toto nepovolíte?

Takhle by měl uvažovat každý. Mně taky chybí návštěva u mojí babičky, ale dávám si pozor, protože nemám stoprocentní jistotu, že když k ní přijedu, že to nebude moje poslední návštěva.

Ptám se na konkrétní možnosti. Toto tedy rozvolněné nebude?

Ne.

A necháte lidi odjet na jejich chalupy, když prokážou, že je vlastní?

To je samozřejmě věc, která na první pohled vypadá neškodně. Na druhou stranu cílem je zabránit mísení obyvatelstva. Epidemie jde ze západu na východ, a na tom západě už je vidět, že klesá. A pokud by tam masivně začali najíždět lidé z míst, kde je viru v populaci víc, tak sice mohu věřit, že zůstanou na chalupě, ale to riziko, že půjdou navštívit sousedy, do krámu, tam prostě je. Takže já bych se toho bál.

Loni na jaře se ale na chalupy odjet mohlo?

To jsme tady neměli super agresivní britskou mutaci. Ten virus je dnes podstatně zákeřnější, než byl na jaře.

Odjezd lidí na jejich chalupy o Velikonocích tedy nepůjde?

Neříkám, že to nepůjde. Jen říkám argumenty, kde jsou ta rizika. Já o tom hlavně nerozhoduji, ptáte se na soukromý názor ministra vnitra, ale ve finále o tom rozhodne vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví.

Máte vy nějaký návrh či možnost, jak lidem stávající situaci zpříjemnit, co by šlo rozvolnit ještě před Velikonocemi či během nich?

Kromě toho sportování a výletů mimo katastr mě nic, co by bylo úplně bez rizika, nenapadá.

Veřejně jste se zastal policistů strážníků, kteří zasahovali při medializovaných incidentech na ulicích v Ostravě, Uherském Hradišti či Českých Budějovicích proti lidem kvůli jejich odmítnutí nosit povinně roušky.

Ano, zastal jsem se jich. Zákon platí jak pro policii, tak pro občany. A pokud někdo poruší zákon, tak za to samozřejmě následuje postih. Určitě je potřeba ty zásahy prověřit, na druhou stranu je nutné se podívat na všechny okolnosti těch zásahů. Znovu říkám, že dokud někdo těm policistům neprokáže, že porušili zákon, tak za nimi stojím, protože oni jsou pod obrovským tlakem.

Tyto incidenty ukazují, že lidé už jsou vážně naštvaní?

Ale drtivá většina lidí ta opatření respektuje, chovají se slušně a nejsou s nimi žádné problémy, za což jim děkuji. A pak je tady pár jedinců, kteří se tak nechovají, celá řada z nich provokuje, dělá to naschvál, natáčí si to na videa. Někteří jsou profesionální provokatéři, kteří sbírají sledovanost a lajky.

Máte informace, že tam figurují profesionální provokatéři?

Třeba Jana Peterková (bývalá reportérka TV Nova, pozn. red.), která byla při incidentu v Českých Budějovicích, je profesionální provokatérka. Na tu to stoprocentně platí.

V lidech ale ty zásahy vyvolávají silné a různé emocionální reakce.

Když to zkusím zjednodušit, tak soudný člověk, kterého policista vyzve, ať si nasadí roušku, si ji nasadí.

Mě ale překvapilo, jak dlouho reakce těch policistů trvala, třeba až po patnácti minutách diskuse.

Dobře, ale na druhou stranu to ukazuje, že policisté se snaží vyčerpat všechny možnosti toho člověka přesvědčit, a když už to opravdu nejde, tak zasáhnou. To jim spíš slouží ke cti, že se opravdu snaží tu věc vyřešit domluvou.

Sám jste uvedl, že i ti policisté jsou pod tlakem a že to pro ně není jednoduché, protože ani oni nepočítali, že budou tak dlouho hlídat lidi a kontrolovat vládní opatření.