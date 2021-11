Halík se ohradil proti Zemanovu tvrzení, že přál prezidentovi smrt

„Mám pocit, že Zeman už zesnul, ale jeho okolí mu to ještě neřeklo. O jeho zdravotním stavu vypovídá mnoho věcí. Byl jsem řadu let psychoterapeut alkoholiků a narkomanů, znám tento typ lidí a vím, co s nimi dělá závislost. Prezident je závislý na drogách typu alkoholu a nikotinu. Chování a vulgarity ukazují osobnost narušenou vlivy alkoholu a nikotinu,“ řekl Halík zkraje října v rozhovoru pro televizi CNN Prima News.