Filip: Vláda selhává, neplní nám sliby

Před hlasováním o prodloužení nouzového stavu minulý týden jste řekli, že budete pro, když vláda rozhodne o vrácení celého prvního stupně ZŠ do škol a otevře na jarní prázdniny skiareály. Vy jste slib dodrželi, ale vláda naopak přitvrdila. Co na to říkáte?

Je to ze strany vlády chybný krok. Nevím, proč místopředseda vlády a předseda soc. dem. Hamáček ten návrh rozporuje, když otevření lyžařských areálů prosazuje i ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kotrbová, která mimochodem byla na kandidátní listině ČSSD pro krajské volby.

Je toho názoru, že je lépe, aby lidé navštěvovali skiareály organizovaně tak, aby byla dodržena hygienická opatření, než aby tam lidé přijížděli a v podstatě nebyly žádné kroky, které by zamezovaly šíření koronaviru.

Měli jste slib, že vláda vyjde vašim podmínkám vstříc?

Ano, dostali jsme veřejný příslib, že to vláda udělá. A opravdu nechápu, proč se tomu teď brání, když stanovení hygienických pravidel je možné. Dokonce i provozovatelé skiareálů byli srozuměni, že by byli odpovědni za dodržování hygienických podmínek pro otevření.

Vzhledem k tomu, že váznou i jiné naše požadavky, požádal jsem o setkání s prezidentem republiky, protože celá situace může skončit tím, že budeme jednat o vypovězení dohody o toleranci vlády.

Cítíte se tedy vládou podvedeni?

Považuji to za selhání vlády. Když něco slíbí, tak by měla udělat vše, aby slib mohla dodržet.

Vláda tvrdí, že na takové rozvolnění nejsou teď podmínky. Podle vás nemá pravdu?

Myslím, že i za této epidemiologické situace je možné, aby byly pro skiareály i pro školy na prvním stupni předepsány hygienické podmínky tak, jaké platí třeba pro supermarkety a obchody. My jsme proto směřovali náš návrh k zahájení školních prázdnin, kdy by se to dalo zvládnout, protože jejich nástup je postupný.

Podle mě to byl reálný požadavek, který mohl významným způsobem uvolnit část lidí zpátky do zaměstnání, vrátit děti do škol a umožnit všem sportování za podmínek, které by nezhoršovaly stav epidemie.

Část členů KSČM tvrdí, že vláda neplní sliby a hlasy komunistů jen zneužívá. Co uděláte?

My máme dohodu jen s hnutím ANO, ne s ČSSD. A já nevím, proč soc. dem. naše dohody s ANO torpéduje. To, co tady teď předvádějí ministři za soc. dem., není podle mě ve prospěch občanů. Vzhledem k tomu, že premiér jejich názoru ustoupil, tak my máme v dohodě o toleranci mechanismy dohadovacího řízení, kdy se můžeme rozhodnout, zda v toleranci budeme, nebo nebudeme pokračovat.

Už jste o toto řízení premiéra požádal?

Ne. Tento týden jsme měli spolu jednání, ale nedokončili jsme je. Tak, jak hodnocení plnění podmínek KSČM dosud probíhalo bez problémů, tak se od loňského července neudělalo téměř nic. Nepostoupilo se třeba ve slučování zdravotních pojišťoven, není plněna ani dohoda o převodu vodohospodářských zařízení do majetku obcí, krajů či státu.

Vzhledem k tomu, že váznou i jiné naše požadavky, požádal jsem o setkání s prezidentem republiky, protože celá situace může skončit tím, že budeme jednat o vypovězení dohody o toleranci vlády. Ve středu budeme pokračovat s hnutím ANO v jednání. Pokud nedojde ke shodě, tak navrhnu výkonnému výboru strany další postup.

Třeba i vypovězení dohody s ANO?

Ano, třeba i vypovězení dohody o toleranci.

Může být tím důvodem k tomu i to, že vláda tento týden vrátila do rozpočtu armády pět miliard a během února jí chce vrátit i zbývajících pět miliard? Vy jste žádali, aby peníze zůstaly ve vládní rezervě výhradně na boj s koronavirem.

V dohodě s ANO nebylo nic o rozpočtu. Ale naší podmínkou pro jeho podporu bylo zvýšení vládní rezervy o deset miliard s tím, že jsme nezpochybnili, že část z nich bude použita i v obraně. Ale jen na boj s covidem. To zatím bylo dodrženo, protože peníze se resortu vrací do tzv. ostatních provozních nákladů, a nikoli do investic, tedy ne na nákup těžké vojenské techniky.

Byl jsem ale překvapen, že to vláda udělala již teď, když jsme o tom s premiérem měli mluvit až příští týden. A ještě víc mě překvapila ta částka. Dovedeme si spočítat, kolik peněz je třeba na to, aby 650 vojáků pomohlo v nemocnicích a zařízeních sociální péče, nebo na použití techniky na trasování či na rozvoz vakcín.