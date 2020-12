Dušek: Počty pozitivních porostou nejméně do 10. ledna

Počty pozitivních zcela jistě porostou, zhruba do 8. až 10. ledna. Dynamika onemocnění se nezměnila. Předpokládám, že tou dobou by měla zabrat opatření, která byla přijata od 27. prosince. Počty hospitalizovaných by také měly růst ještě několik dní. Dobíhají se zpožděním zhruba týden.

Mění to data, statistiky, ale není to chyba. Antigenní testování může výrazně snížit virovou nálož v populaci, pokud ovšem pak lidé dodržují opatření a opravdu jdou do izolace. Statisticky to komplikace je, takže od 1. ledna začneme vykazovat pozitivitu testů podle indikací testů.