Do zemí v zelené zóně půjde bez omezení cestovat od poloviny června, slibuje Petříček

Státy světa budou rozděleny do tří kategorií podle toho, jaká je v nich epidemiologická situace. „Do států v zelené kategorii bude umožněno cestovat bez testů. Nebude tedy nutné uvádět důvod, proč člověk cestuje do zahraničí,” uvedl šéf české diplomacie.

Spadat tam bude zřejmě Rakousko, Maďarsko, Slovensko, ale také právě Chorvatsko, Řecko, Slovinsko či Bulharsko. „S velkou pravděpodobností tam bude také Německo a doufám, že i Polsko,” dodal ministr. Připustil také, že by mohli lidé vyjet na Kanárské nebo Baleárské ostrovy. Cesty do pevninského Španělska by ale stále doporučeny nebyly.

Češi by do těchto států mohli podle něho vycestovat poprvé bez omezení už 15. června.

Turisté do ČR

Petříček také upozornil na to, že by do tuzemska mohli bez negativního testu na covid-19 přijíždět i turisté z těchto destinací.

„Je to krok k tomu, bychom mohli s dalšími státy otevřít v polovině června plně hranice a pustit i zahraniční turisty do některých regionů naší země, abychom podpořili cestovní ruch,” uvedl ministr.

Návrh v pondělí projedná vláda. Vybrat by měla také konkrétní destinace, kam bude umožněn vstup. „Systém by měl být flexiblní. Doporučení budou průběžně upravovaná,” uvedl ministr s tím, že by v případě jiného vývoje mohly být cesty do některé země v zelené zóně opět zakázané.

Země mimo EU

U zbylých dvou kategorií budou muset být podle Petříčka stále zachovaná určitá omezení.

Zároveň připustil, že by Češi mohli vycestovat do některých zemí mimo hranice Evropské unie. „Klidný průběh epidemie byl například v Japonsku nebo v Jižní Koreji. Musíme to korigovat s dalšími členskými státy EU,” vysvětlil Petříček.