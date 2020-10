Do práce, do obchodu nebo do přírody. Kdo kam může?

Vláda přijala další tvrdá opatření. Od čtvrtka zakázala s několika výjimkami volný pohyb lidí na území České republiky a uzavřela také většinu provozů. Lidé tak budou moci chodit jen do práce, na nákup nebo do přírody. Můžete si jít také individuálně zacvičit. Sejít se ale na veřejnosti můžete pouze s jedním dalším člověkem, který není členem vaší domácnosti. Není však nijak omezena vzdálenost, na jakou můžete do práce, na nákup či do přírody jet. Teoreticky tak můžete na nákup či za lékařem cestovat na opačnou stranu republiky.