Dny NATO budou, ale bez návštěvníků

„Jsme na jedné straně rádi, že to bude jedna z hodně mála akcí tohoto typu ve střední a východní Evropě, na druhé straně nás velice mrzí, a bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí za dvacet let, že akce bude bez diváků,“ přiznal Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000 a hlavní organizátor Dnů NATO v Ostravě.

Zatímco jindy byl sobotní i nedělní program stejný, letos se budou od sebe lišit a potrvají čtyři hodiny, od 12 do 16 hodin. „Program ukázek sestavujeme, budou klasicky pozemní a jen dynamické. A to nejen v podání armády, ale i policie, městské policie a přislíbenu máme i hradní stráž na motorkách,“ poukázal velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Hromek s tím, že momentálně se čeká na potvrzení zahraničních účastníků přehlídky.

„Bez něj nejsme schopni dát program dohromady. To by mělo být hotové do konce srpna,“ podotkl a prozradil, že v rámci připomínky 15 let provozu letounů JAS-39 Gripen v ČR se chystá průlet českých, švédských a maďarských letounů Gripen. „Pokud opravdu přiletí,“ doplnil.