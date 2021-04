Den po dni. Jak se během týdne vyvíjely česko-ruské vztahy

Už v neděli 11. dubna prezident Miloš Zeman řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz, že by bezpečnostní dotazník kvůli stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany měla dostat i čínská firma. Čím více firem se tendru zúčastní, tím nižší podle něj bude konečná cena. Rozdíl může být řádově desítky miliard korun. Zeman také odmítl varovaní českých bezpečnostních služeb před zařazením čínských a ruských firem do tendru na stavbu nového jaderného bloku.

Pátek 16. dubna - Premiéra Babiše informoval večer vicepremiér Hamáček o případu zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích. Babiš řekl, že Hamáček do Ruska neodcestuje. Později Hamáček uvedl, že se s Babišem shodli na tom, že se cesta do Moskvy neuskuteční kvůli tomu, že je nutná jeho účast na pondělním jednání vlády. Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 neprosadily sněmovní debatu o cestě Hamáčka do Moskvy.