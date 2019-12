ČSSD se pohádala kvůli rodičovské. Nakonec ale před Babišem couvla

Poslanci schválili, že vyšší rodičovskou dostanou rodiče s dětmi, kteří příspěvek ještě nevyčerpali. Senát ale předlohu do Sněmovny vrátil s tím, že to je diskriminační. 80 tisíc navíc by podle senátorů měli dostat i rodiče s dětmi do čtyř let, kteří již příspěvek vyčerpali.