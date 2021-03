ČSSD chce kratší pracovní týden a pětitýdenní dovolenou

Cílem sociálních demokratů je navíc do budoucna zkrátit pracovní týden ještě o další dvě a půl hodiny, tedy na 35, tj. na 7 hodin denně. „To by byl ale nyní šok,“ dodal.

Automaticky by se měla vypočítávat také minimální mzda. „Ta by činila 50 procent mzdy průměrné. Tím by tak u nás nebyla jedna z nejnižších v Evropě a byla by standardní,“ řekl Veselý. Nyní o zvyšování mzdy rozhoduje vláda.