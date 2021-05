Čísla jako před druhou vlnou? Rozvolňování si tentokrát můžeme dovolit, míní experti

I letos na podzim se konají volby, tentokrát parlamentní. Podle Novinkami oslovených odborníků je ale nyní epidemická situace diametrálně odlišná.

Česko si podle odborníků může dovolit rozvolňovat. Zásluhu na tom má očkování i promořenost populace.

Zvyšování nejde kvůli rozvolňování vyloučit, protože to s sebou automaticky přináší zhoršení situace. Proti tomu nicméně působí očkování. Václav Hořejší, imunolog AV<br />

„Dramatickým rozdílem je, že jsme v sestupné trajektorii, tehdy už jsme byli lehce na vzestupu. Podstatné také je, že je tu velké procento naočkované populace a velké procento lidí onemocnění prodělalo,” uvedl pro Novinky epidemiolog a někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Podobně mluví i imunolog Václav Hořejší z Akademie věd ČR. „Nejméně polovina populace, řekl bych možná už 60 procent, je více či méně chráněná, zvláště před těžkým průběhem,” odhadl Hořejší.

Počty denních přírůstků již delší dobu klesají. Nyní se pohybují už jen v řádu stovek. V neděli šlo o 196 případů, ale i ve všední dny, kdy se lidé testují častěji, nejsou čísla už zdaleka dramatická. Za úterý šlo například o 658 případů.

To jsou hodnoty, které zhruba odpovídají loňskému přelomu srpna a září, kdy se po letních poměrně klidných měsících začala epidemická situace zhoršovat. I v důsledku liknavosti vlády pak během půldruhého měsíce přírůstky nakažených prudce vystřelily vzhůru - v polovině října jich bylo kolem 15 tisíc denně.

Podle Novinkami oslovených odborníků lze s postupujícím rozvolňováním restrikcí očekávat určitý nárůst počtu případů, nemělo by to ale změnit celkový trend.

„Zvyšování nejde kvůli rozvolňování vyloučit, protože to s sebou automaticky přináší zhoršení situace. Proti tomu nicméně působí očkování, takže tyto dvě věci jdou proti sobě a doufejme, že převáží efekt očkování. I kdyby ale nepřevážil a počet případů stagnoval nebo by začal trochu růst, tak si myslím, že by to nebylo nic dramatického, protože by s tím nenarůstal odpovídajícím způsobem počet těžkých případů a úmrtí, tedy ty hospitalizace, které by ohrožovaly naše zdravotnictví,” uvedl Hořejší.

Podle Prymuly by k dalšímu zlepšování situace by mělo přispět i počasí a letní teploty, kdy budou lidé trávit více času venku a nebude docházet ke kumulaci lidí ve vnitřních prostorech.

Rizikem jsou mutace

Riziko však podle obou odborníků představují mutace, na které nemusí stoprocentně účinkovat vakcíny. To je podle Prymuly také důvod, proč by měla platit opatření pro cestovatele.

„Ukazuje se totiž, že třeba indická mutace je nejvíce ze všech mutací schopna se vyhnout postvakcinační imunitě, jedna dávka nemá úplně ideální účinnost,” uvedl Prymula s tím, že o tom hovoří některé studie o AstraZenece i Pfizeru.

V tuto chvíli si myslím, že to rozvolňování odpovídá realitě, protože dochází k setrvalému poklesu. Rozvolňovat se může. Roman Prymula, epidemiolog

Proto se podle něj musí sledovat šíření mutací, protože by se mohlo stát, že i očkovaní by se mohli nakazit a roznášet novou variantu viru. To by pak mohlo vést k další vlně nákazy.

To Hořejší žádnou další vlnu neočekává. „Myslím si, že další vlna nepřijde. Může přijít nějaká malá vlnka počtu případů, ale to bychom byli v situaci podobné chřipkové epidemii. Jakmile by to už ale řádilo v mladé generaci, tak už to má skutečně charakter chřipky,” předpokládá imunolog.

Zatímco vloni v září Česko při podobných číslech začalo v obavách z šíření nákazy utahovat šrouby, letos už jsou nejrizikovější skupiny obyvatel naočkované a s opadající epidemií se život pomalými kroky vrací k normálu.