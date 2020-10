Cílem je dezinformovat katolickou veřejnost, řekl Duka k vyjádření papeže o homosexuálech

„Neexistuje žádný církevní dokument, který by se týkal změny nauky katolické církve v této oblasti, a to ani ze strany papeže, ani ze strany římských institucí,“ uvedl primas český.

Jsou to děti boží. Papež podpořil registrovaná partnertví homosexuálů

Dokumentární film, ve kterém to papež uvedl, nemůže být podle Duky vydáván za stanovisko církve. „Celou tuto kauzu je třeba vidět v kontextu blížících se prezidentských voleb v USA; jejím cílem je znejistit a dezinformovat katolickou veřejnost,“ konstatoval kardinál.

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo... To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu,” uvedl papež František.