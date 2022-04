Chaberští sokolové založili školku pro ukrajinské děti. Jinde pro ně není místo

„Tatínek je doma, pracuje tam. Maminka pracuje tady,” vysvětluje tříletý Max, který se svým mladším bratrem navštěvuje nově zřízenou sokolskou školku. Jejich matka byla na Ukrajině učitelkou na prvním stupni, nyní je v Sokole zaměstnaná jako vychovatelka. Spolu s dalšími dvěma dobrovolnicemi se starají o 20 ukrajinských dětí.

Děti mají v péči od rána do čtyř odpoledne tak, aby jejich matky mohly chodit do práce. „Hrají české i ukrajinské hry a když je hezky, tak jsme venku. O válce se snažíme s dětmi nemluvit, protože to je velký stres. Ony si stejně pamatují na zvuky letadel, na své domácí mazlíčky, které tam nechaly,” říká vychovatelka Olga.

I ona je původem z Ukrajiny, v Česku ale žije už 20 let. S dětmi mluví ukrajinsky, učit je ale začíná i základní česká slova a fráze. „Jste pro nás jako bratři a sestry, jazyky jsou podobné. Nevíme, kdy bude konec, takže určitě budeme děti učit česky. Máme tu i hodně českých knížek,” popisuje.

Vychovatelka Olga je původem z Ukrajiny, dětí uprchlíků učí ve školce česky. Foto: Novinky

Podle místostarosty chaberského Sokola Petra Zídka je cílem skupiny pomoct dětem s adaptací na nové prostředí a připravit je na české mateřské školky.

„Máme tu skvělý tým učitelek v důchodovém věku, které se vrátily a pomáhají naučit ukrajinské učitelky na český systém školek,” vysvětluje Zídek.

Pro ukrajinské děti není v mnoha školkách místo

Dolní Chabry přijaly od začátku války okolo 137 ukrajinských uprchlíků, z toho asi 18 dětí předškolního věku. Právě tyto a několik dalších dětí z blízkého okolí Sokol do své adaptační skupiny přijímá. Časem by pak měly přestoupit do svých spádových školek podle místa bydliště.

Kapacity mateřských škol jsou tu však letos zcela vyčerpané. „Nejsme schopni žádné děti přijmout. Pár míst by se ale mohlo uvolnit v příštím školním roce,” říká starostka Dolních Chaber Kateřina Šilhová Šafránková.

Školky by podle ní měly s kapacitou pro ukrajinské děti počítat, protože bude platit stejná povinnost přijmout je v předškolním věku jako u českých dětí, které čeká zápis dříve.

Problém s kapacitou mateřských škol řeší i další obce v zemi. Nejvíce naplněné mateřinky byly v září v Praze, Pardubickém a Zlínském kraji.

Kvůli válce na Ukrajině by mohlo do Česka podle odhadů přijet více než 35 tisíc dětí ve věku od tří do šesti let. Plyne to ze studie, na které se podílely agentura PAQ Research, organizace České priority a experti z různých dalších organizací a institucí.

Ukrajinské děti se v provizorní školce učí jazyk a připravují se na české mateřské školky. Foto: Novinky

Školky mohou díky zákonu s opatřeními na pomoc běžencům požádat o zvýšení kapacity nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě. I chaberské školky by tak mohly nově přijmout až maximální počet 28 dětí, podle starostky by to však výrazně nepomohlo, protože na takové navýšení už mnohé ani nemají zázemí.

Situaci plánuje starostka řešit tím, že do školek s volnou kapacitou se budou přijímat primárně děti předškolního věku. „Mladší děti, pro které by nebylo místo, budou pravděpodobně dál fungovat v adaptačních skupinách. Situace se ale neustále vyvíjí, uvidíme, jak to bude v září,” dodává.

Inspirace pro další sokoly

Právě adaptační skupiny podobné té, kterou ve své tělocvičně zřídil chaberský Sokol, by mohly nabídnout alespoň dočasné řešení, míní místopředseda místní jednoty Petr Zídek. Vyzývá proto také ostatní sokolské jednoty k založení provizorních školek. Těchto jednot je v zemi 1100.

„Je to výborný nápad, ale konkrétní forma pomoci je na jednotlivých tělocvičných jednotách podle jejich možností. Jsou samostatnými ekonomickými a právními subjekty, takže je na nich, jak se rozhodnou pomoci. Nelze tedy říct, zda by mohlo jít o koncepční řešení,” vysvětluje mluvčí České obce sokolské Jiří Reichl.

„Kdokoliv by chtěl zkusit udělat něco podobného, může se obrátit na nás. Rádi vám poradíme a poskytneme elektronický registrační systém. Pak začnete spolupracovat s obcí a pomůžete si navzájem,“ nabádá Petr Zídek.

Celkem se sokolská školka stará o dvacet ukrajinských dětí. Foto: Novinky

Celý projekt financují chaberští sokolové z vlastního rozpočtu a z veřejné sbírky, do které jim přispěli primárně místní obyvatelé. Ti zároveň přinesli dětem materiální pomoc v podobě hraček, oblečení i hygieny. „Je to zázrak, co vše tu dětí mají. Děkujeme vám,” říká dojatě vychovatelka Olga.