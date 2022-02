Česko zjišťuje, jak může zabavit nemovitosti Putinovým oligarchům

„Zatím nevidíme po zběžnějším prohledání těch možností nějakou šanci, jak to udělat v rámci nějakého zákona. Jsme právní stát, to musíme dodržovat,“ dodal.

Sankci by chtěl uvalit na Putinovy oligarchy, nikoli na konkrétní obyvatele Ruska. „Nemůže to být směřováno proti Rusům, kteří zde žijí, podnikají, jsou v pořádku a nejsou to podporovatelé ruského režimu, který já vidím jako hlavní problém toho konfliktu,“ přiblížil.

Stát určité nástroje podle něj má. „Jsme schopni jim sankčně zmrazit majetky. Už ale nemáme nástroj na to, jak umožnit lidem, kteří hledají bezpečí před ozbrojeným konfliktem, je tam ubytovat. Došlo by tím ke zmrazení majetku a zmrazení možnosti nakládat s nemovitostmi. Zjistili jsme, že Česko má tuto pravomoc, pokud se vláda rozhodne, tak sankci může uvalit,“ uvedl Kolářík.

Pokud by z tohoto sankčního seznamu byli po zklidnění si­tuace odstraněni a došlo by k potenciálnímu stažení ruských jednotek, tak by z toho seznamu zase vypadli. Aktuálně hledá pro návrh politickou podporu. „My bychom jim ten majetek vraceli v nezměněném stavu. Je to problematické, nicméně nevzdávám to. Hledám cestu,“ řekl pirátský náměstek.