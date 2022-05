Česko pomocí Ukrajině splácí dluh, řekl Zeman na Olšanských hřbitovech

"To, co dnes vidíme v Rusku, je obyčejný fašismus, věci je třeba nazývat pravými jmény," prohlásil Perebyjnis. V hlavě ruského diktátora, jak označil ruského prezidenta Vladimira Putina, se podle něho zrodila myšlenka vlastní výjimečnosti.

Svět obdobně jako před druhou světovou válkou podle Perebyjnise zaspal, když se nechal vlákat do pasti energetické závislosti na Rusku. "Svět se chtěl vyhnout válce a znovu zvolil hanbu. A má, jako vždycky, hanbu i válku," řekl velvyslanec.

Je podle něho nutné Putinův režim zničit ekonomicky, Ukrajina spoléhá podle velvyslance na demokratický svět. "Je to ve vašich silách, totální izolace Ruska," zdůraznil.

Pietní akci na Olšanských hřbitovech přihlížely desítky lidí. Mezi nimi i několik demonstrantů, kteří s sebou k čestnému pohřebišti rudoarmějců přinesli transparenty s nápisy jako "Stop war", "Sláva Ukrajině" či "Help Ukraine fight for our freedom" (Pomozte Ukrajině bojovat za naši svobodu).