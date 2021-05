Česko háže lidem při změně termínu očkování klacky pod nohy. Jinde to jde bez problému

Česká vláda si dosud tvrdošíjně stojí za tím, že druhý termín očkování nelze měnit kvůli dovolené, protože by to bylo složité a způsobilo by to problémy. Jediný uznávaný důvod pro změnu termínu druhé dávky je tak zdraví. Například sousední Slovensko však se změnou termínu nemá problém, hladce to jde i ve Velké Británii.