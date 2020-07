Česká firma bude vyrábět až deset milionů roušek za měsíc

Česká firma Batist Medical v pátek v Červeném Kostelci na Náchodsku spustila svou třetí linku na výrobu roušek. Díky tomu by jich měla být nyní schopná vyrobit přes pět milionů měsíčně, do konce prázdnin by pak ráda zdvojnásobila kapacitu až na deset milionů roušek. Přibližně polovinu z nich plánuje vyvážet do zahraničí. Celá výroba je zcela česká.