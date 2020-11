Dušek: Když odečteme Prahu, je to špatné

„Brždění pokračuje pomaleji, než jsme si přáli. Všechna opatření musí být jednotně prováděna pro celou zemi. Jinak by to nebylo správné a bezpečné,” sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že se rozdíly v krajích budou muset být zohledněny v dalším rozhodování o zmírňování opatření.

To potvrdil i šéf zdravotnických statistiků Dušek. „Situace není jednoznačná. Jsme stále ve fázi, kdy epidemie jednoznačně brzdí. Zpomalování není tak výrazné, jako v době, kdy jsme šli dolů z počtu 15 tisíc pozitivně diagnostikovaných. Postupně ale stále klesá populační zátěž a klesá také zátěž v nemocnicích,” navázal na ministra Dušek.

To znamená, že nové počty diagnostikovaných nadále klesají ve srovnání s předchozími týdny, avšak nižší rychlostí.

V Česku také nadále klesá podíl záchytu onemocnění na objem testů, nicméně počet pozitivních testů z provedených testů je stále vysoký. „Situace stále není stabilizovaná. Každý den to skáče v závislosti na objem testů, který je každý den jiný. Objektivní realita ale je, že tento ukazatel je stále v rizikových hodnotách a situaci nemůžeme stále považovat za vyřešenou,” upozornil Dušek.

Navíc je podle něho stále vysoký počet nově nakažených seniorů. „Brždění pokračuje, ale také zpomalilo. Skončíme na podobných číslech jako v říjnu,” sdělil Dušek. „Obecně platí, že člověk ve věku nad 65 let má zhruba 30 procentní pravědpodobnost, že bude mít těžký průběh onemocnění. Nad 75 let je ta šance 40 až 45 procent. Musíme na to tedy neustále myslet,” doplnil.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové do statistik ve čtvrtek přibyly čtyři domovy seniorů, kde se nákaza rozšířila. Celkem se virus od rozšířil v téměř 1400 sociálních zařízeních.

Opět se také podle Rážové zvýšila oproti minulému týdnu úspěšnost trasování a dovolatelnost. „Za minulý týden bylo vytrasováno 84 procent všech pozitivních případů do 24 hodin a rizikové kontakty z 86 procent do 24 hodin,” uvedla šéfka hygieniků. Minulý týden se tato čísla pohybovala okolo 70 procent a Blatný to přičítal menší ochotě občanů zvedat hygienikům telefony.

Reprodukční číslo, které udává kolik lidí nakazí jeden člověk s koronavirem, je pak podle něho nyní na hodnotě kolem 0,89. „Predikované hodnoty šly od začátku listopadu podle scénáře s číslem 0,7 a scénáře se trefovaly. Už nyní víme, že v posledním týdnu se model netrefí, protože se reprodukční číslo vrátilo na mezi hodny 0,7 a 0,9, doufejme, že k číslu 0,8. Je tedy na místě velká opatrnost k dalšímu přístupu,” okomentoval trend Dušek.

Rozvolní se?

Situace je navíc podle Duška velmi rozdílná v jednotlivých krajích. „Máme regiony, které jsou stále ve velmi rizikovém stavu, a to jak podle počtu hospitaoizovaných, tak podle populační nálože,” řekl šéf zdravotnických statistiků.

Pouze pět krajů kleslo v hodnotách indexu do stupně pohotovosti 3. Jedná se o Prahu, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Liberecký kraj, z nichž pouze Praha a Moravskoslezský kraj tyto hodnoty drží dlouhodobě.

Pokud by se navíc „výjimečná” Praha, která má hodnotu 42, vynechala z plošeného výpočtu indexu rizika, jeho hodnota by konzistentně vyšla na 62, která je pro čtvrtý stupeň. Ten nyní v Česku momentálně platí.